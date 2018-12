Seacoast Pebbles Z paard van het jaar in België

Seacoast Pebbles Z (v. Picasso) is door de lezers van het Belgische tijdschrift Landbouwleven uitgeroepen als paard van het jaar 2018. Tien paarden waren genomineerd en de internationaal springende Picasso nazaat ging er met de titel vandoor. Vorig jaar ging de prijs naar Don VHP Z (v. Diamant de Semilly) die wordt gereden door Harrie Smolders.

Seacoast Pebbles Z, geboren als Pebbles van de Wijngaardhoeve, is het tweede veulen van de merrie Arnica (v. Flamenco de Semilly). Het eerste veulen van deze merrie is Aristo Z (v. Andiamo Z) en was succesvol onder Ben Maher.

Extreem snel

De bruine ruin wordt in de sport uitgebracht door Gudrun Patteet. Ze omschrijft hem in een interview met Landbouwleven als “Seacost Pebbles Z is extreem snel en dit typeert hem eigenlijk helemaal”. Toen Pebbles acht jaar oud was, kwam hij onder het zadel bij Patteet sinds 2014 gaat hun carrière in stijgende lijn. Op het moment rijdt het duo 1.60m parcoursen en met succes, in oktober dit jaar wonnen ze de GP van Helsinki. Het doel is nu om genoeg punten te halen om aan start te kunnen komen in de Longines FEI Worldcup finale in Zweden in april dit jaar.

Leven vol afwisseling

Gudrun gaat verder: “Ik weet ondertussen dat Pebbles extreem snel is, dit valt nu in het 1.60m zelfs meer op. Ik zorg er dan ook voor dat het leven van deze brok energie vol afwisseling zit. Een mooie balans tussen werk en weidegang zijn essentieel voor hem.” Voordat Pebbles bij Patteet onder het zadel kwam werd hij gereden door Alexander Liefsoens en daarna kort door Grégory Wathelet.

Bekijk hier het filmpje van de winnende rit in Helsinki:



Bron: Horses.nl/Landbouwleven