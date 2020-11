Sergio Alvarez Moya pakt GP Oliva met nieuwe troef

Sergio Alvarez Moya uit Spanje, reed vandaag naar de winst in de 2* Grand Prix van Oliva Nova. De wedstrijd over 1m45 was zijn eerste zege met zijn nieuwe paard Valdocco des Caps (v. Number One d'Iso). "Altijd leuk om te winnen" was de reactie van de thuisruiter, "maakt niet uit waar!".

Valdocco des Caps is voor het eerst uitgebracht door de Fransman Guillaume Foutrier, die grote successen met de ruin boekte. Het paard was daarna enkele maanden bij Cian O’Connor.

Goed gevulde barrage

De barrage in Oliva was met 16 combinaties, duidelijk beter gevuld dan die in Valencia en Villamoura vandaag. Slechts vijf deelnemers lieten alle balken ook de tweede keer liggen. Met 34,31 seconden waren Moya en Valdocco het snelst. Julien Epaillard en Usual Suspect d’Auge (v. Jarnac), moesten met 34,59 seconden met de tweede plek genoegen nemen. Derde werd Lieven Devos met Inca’s Big Think (v. Beaulieu’s Think Big). Er deden geen Nederlanders mee aan de Grand Prix in Oliva vandaag.

Uitslag

Bron: St-Georg / Persbericht / Horses.nl