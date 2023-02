SF Equestrian en Jur Vrieling continueren hun samenwerking

Het was vorig jaar een succesvolle periode voor Jur Vrieling en daarmee zijn sponsor SF Equestrian. Middels een persbericht heeft de sponsor dan ook laten weten de samenwerking met Vrieling te continueren. Het team zal onder meer in de Global Champions Tour aan de start verschijnen.

Jur Vrieling is met de 21ste plaats de derde Nederlander op de FEI wereldranglijst. Op het WK in Herning behaalde hij met Long John Silver 3 N.O.P. teamzilver en werd individueel achtste. Ook heeft Vrieling zich geplaatst voor de wereldbekerfinale begin april in Omaha. Binnen de Global Champions League 2023 zal Vrieling deel uitmaken van team Paris Panthers. De eerste wedstrijd is begin maart in Doha.

Bron persbericht