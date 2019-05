Shane Breen blijft Britten voor in Manama Rose Show Stakes

De Ier Shane Breen voorkwam in de Manama Rose Show Stakes op de Royal Windsor Horse Show dat het een compleet Brits podium werd vanochtend. Guy Williams, Scott Brash, John Whitaker en Harry Charles moesten de Ier voor zich dulden in de 1,50m direct-op-tijd proef.

Breen stuurde zijn Can Ya Makan (Canturo x Fara) snel rond in 61,75 en geen enkele concurrent van Breen kon onder deze tijd duiken. De Ier stak zo een stokje voor een complete Britse hegemonie in het klassement. Guy Williams kwam het dichtst in de buurt van Breen. De ruiter klokte met de KWPN’er Cicero (Cicero Z x Guidam) 63,47 en mocht als tweede opstellen.

Top vijf

Scott Brash en Hello Senator (Carambole x Indoctro) zetten een tijd neer van 64,09 en pakten daarmee een derde plaats. Achter Brash eindigde de routinier John Whitaker en zijn Argento (Arko x Gasper) op een vierde plaats. Harry Charles maakte de top vijf compleet. De 20-jarige ruiter finishte met Cabanus (Cartoon x Baloubet du Rouet) in 66,35 en mocht de vijfde prijs in ontvangst nemen.

