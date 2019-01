Shane Breen oppermachtig in Grand Prix Liverpool

Shane Breen was gisteravond de Britten te snel af in de Grand Prix van Liverpool. Met zijn AES gekeurde hengst Golden Hawk (v. Vigo D'Arsouilles) was de Ier in de barrage bijna twee seconden sneller dan Harriet Nuttall met Galway Bay Jed (v. Romanov) en bijna vier seconden sneller dan William Funnell op Billy Diamo (v. Cevin Z). Het was voor de derde keer op rij dat een Ier in Liverpool de GP won.

Zeven foutloze combinaties uit de eerste ronde, aangevuld met de snelste vierfouter uit de eerste omloop traden aan in de tweede ronde. Billy Twomey, die de vorige twee Grand Prix’ in Liverpool won, kwam met Kimba Flamenco (v. Je t’Aime Flamenco) met vier strafpunten in die tweede omloop. Hierin bleef de Ier foutloos en eindigde met totaal vier strafpunten op de zesde plek.

Britten op twee en drie

Harriet Nuttall zette het eerste dubbele foutloze resultaat neer met Galway Bay Jed. Het duo kwam in 40,52 seconden over de finish. William Funnell volgde haar met een dubbele nulronde op de pas achtjarige Billy Diamo, maar was beduidend langzamer (42,58 seconden). De beide Britten werden hiermee uiteindelijk tweede en derde.

Alleen Swail sneller

Maar Shane Breen had gezien waar hij sneller kon zijn dan Nuttall en stuurde zijn Belgisch gefokte hengst Golden Hawk uiterst scherp rond. Zijn tijd van 38,86 seconden was ruim genoeg voor de zege. Alleen zijn landgenoot Conor Swail was sneller (37,62), maar die kreeg met de BWP-merrie Flower (v. Bon Ami) een balk en werd vierde.

‘Hij was vaak tweede’

“Ik ben super blij, Golden Hawk heeft het afgelopen jaar goed gelopen”, reageerde Shane Breen na afloop. “Vorige week won hij in Olympia een zware proef. Tot vanavond heb ik met hem rustig aan gedaan om hem fris te hebben. Ik ben voor het hele team blij dat Golden Hawk gewonnen heeft, hij was vaak tweede in Grand Prix’.”

Klik hier voor de uitslag.

Bron Horse and Hound