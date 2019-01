Shane Breen wint GP kwalificatie Abu Dhabi, Doklahoma VDL overtuigt in 1,40m

Op de openingsdag van de Al Shira'aa International Horse Show in Abu Dhabi won Shane Breen het hoofdnummer met Can Ya Makan (v. Canturo). De Ier versloeg in de ranking-proef Philipp Weishaupt met Belo Horizonte (v. Baloubet du Rouet). In de 1,40m-rubriek direct op tijd werd de top vijf bezet door KWPN'ers. De merrie Doklahoma VDL, gefokt door de VDL Stud, sprong onder Mohammed Al Hajri naar de overwinning.

In de 1,40m-rubriek direct op tijd voerden vijf in Nederland gefokte paarden de boventoon. De elfjarige merrie Doklahoma VDL snelde overtuigend naar de zege in handen van Mohammed Al Hajri. De dochter van Baloubet du Rouet was eerder onder James Bilington te zien. Het paar kwalificeerde zich in 2013 voor het WK voor vijfjarigen in Lanaken en werd daar vierde.

Meer merries

Gisteren bleef Mohammed Al Hajri met het fokproduct van de VDL Stud de Italiaan Emilio Bicocchi op negenjarige merrie Faliane W (v. Emilion) bijna twee seconden voor. Ahmed Mansour zat daar weer een seconde achter met Vaillant-dochter Estoril de Vardag.

Top vijf

De top vijf werd volgemaakt door de Cantos-zoon Etos HBC onder Ibrahim Hani Bisharat en Trevor Breen op de KWPN’er Franklin (v. Eurocommerce Washington).

Ranking-proef voor Shane Breen

In de ranking-proef over 1,45m ging de zege naar de Ierse springruiter Shane Breen op de Canturano-zoon Can Ya Makan. In de twaalf man sterke barrage bleef hij Philipp Weishaupt met Belo Horizonte (v. Baloubet du Rouet) een seconde voor. Henrik von Eckermann werd derde op Que Bueno de Hus Z. De zoon van Que Guapo kwam het afgelopen jaar in zijn bezit via Gerco Schröder en Jerome Guery.

Klik hier voor de uitslagen.

