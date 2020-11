Shane Breen wint met Glock’s London-zoon Ipswich GP van Vilamoura

Op de slotdag van de voorlaatste week van de Champions Tour in Vilamoura was Shane Breen de winnaar van de 3* Grand Prix. Met de Glock's London-zoon Z7 Ipswich was de Ier de concurrentie in de barrage de baas en nam de hoofdprijs van ruim 12.000 euro in ontvangst. Luciana Diniz en Michael Duffy zaten hem op de hielen en maakten het podium compleet.

Slechts twee combinaties konden dubbel foutloos rondkomen in de barrage. Breen hield met Z7 Ipswich de nul in de barrage en kwam in 40.41 door de finishlijn. Hiermee was Breen misschien de snelste, maar het was uiteindelijk wel genoeg voor de ruiter om de winst op te kunnen eisen. Luciana Diniz en Conchento PS (v.Conthargos) reden eveneens een foutloze barrage ronde. Een tijd van 41.25 leverde het duo een tweede plaats op.

Top vijf van het klassement

Breen’s landgenoot Michael Duffy maakte het de ruiter nog het meest moeilijk. Duffy trok het gas los met de Zirocco Blue VDL-nazaat Zilton SL Z. De twee klokten weliswaar een tijd van 38.60, maar tikten een balk uit de lepels. Het koppel moesten genoegen nemen met plek drie.

Francisco José Mesquita Musa en Jivaro Imperio Egipcio (v.Echo van ’t Spieveld) vielen met vier strafpunten en een tijd van 39.21 net naast het podium. John Whitaker Unick du Francport (v.Zandor) maakten de top vijf compleet.

