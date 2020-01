Shane Breen wint Wereldbeker Abu Dhabi

De Ier Breen pakte de meeste punten in de wereldbeker-etappe van Abu Dhabi aan boord van Ipswich van de Wolfsakker (v. Glock's London). De voshengst is mede in eigendom van Jos Lansink.

Breen kwam ruim een halve seconde sneller binnen dan de nummer twee, Gerfried Puck uit Oostenrijk, met Bingo du Parc (v. Mylord Carthago). Osama Al Zabibi uit Syrië werd met Flash Gordon (v. For Keeps) derde.

Alleen de top drie wist dubbel foutloos te blijven in Abu Dhabi. Er reden geen Nederlanders mee in deze wereldbekerwedstrijd.

Uitslag

Bron: Horses.nl / Facebook

