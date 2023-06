Shane Breens Derby-winnaar Golden Hawk met sportief pensioen

Afgelopen zondag nam de BWP-hengst Figo de Muze alias Golden Hawk (Vigo d'Arsouilles x Chin Chin), het succesvolle paard van Shane Breen, in Hickstead afscheid van het publiek. Na afloop van de beroemde Hickstead Derby werd de 18-jarige hengst gehuldigd. Golden Hawk sloot zijn carrière af met een tweede plaats in de Derby in 2022.

Golden Hawk kwam bij Shane Breen toen hij zes jaar oud was. Hij doorliep onder Breen alle klassen tot op 1.60m-niveau. Op Facebook schrijft Breen dat de hengst niet alleen een essentieel onderdeel geweest van zijn carrière, maar ook van het Ierse team. Hij maakte meermalen deel uit van het team, en sprong evenzoveel nulrondjes voor zijn land. Ook was hij een heel succesvol derby-paard. In Hickstead was hij al een keer eerste en derde en in zijn laatste jaar was er een tweede plek achter zijn stalgenoot Can Ya Makan.

Steunpilaar

Het duo heeft in totaal twintig internationale podiumplaatsen op hun naam staan, waaronder zeven overwinningen in Liverpool, Hickstead, London Olympia, Oslo en Dublin. Breen: “Golden Hawk is echt een steunpilaar van het Breen Team geworden en hoewel we hem zullen missen in de ring, kijken we uit naar de prestaties van zijn nakomelingen. Enkele van hem zijn al in zijn voetsporen getreden en springen op 5* niveau. Bedankt Golden Hawk!”

halfbroer van Glock’s London

Golden Hawk zet zijn carrière voort als dekhengst. Als halfbroer van de 1.60m-paarden Glock’s London, A Pikachu de Muze, Casimir de la Pomme, Taran de la Pomme en Dabelle is hij interessant voor de fokkerij.

Bron Facebook Breen Equestrian