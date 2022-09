Shane Sweetnam en James Kann Cruz galopperen naar zege in 5* 1,50m MLSJ Traverse City

Het ging gisteravond steeds sneller in de barrage van de 73.800 dollar gedoteerde 5* 1,50m-rubriek tijdens de tijdens Major League Show Jumping op de American Gold Cup in Traverse City. Als voorlaatste stuurde Shane Sweetnam de Kannan-zoon James Kann Cruz een tiende sneller rond dan McLain Ward en Ilias (v. Emerald). Daniel Bluman werd derde met de KWPN-merrie Gemma W (v. Luidam).

Tien combinaties gingen van start in de barrage van het door Alan Wade gebouwde 1,50m-parcours. Als tweede in de barrage was Conor Swail met Vital Chance de la Roque (v. Diamant de Semilly) de eerste foutloze in een tijd van 39,99 seconden. Direct na Swail ging Ashlee Bond al ruim twee seconden sneller rond en finishte met de merrie Karoline of Ballmore (v. Diarado) in 37,49 seconden.

Bluman snel met Gemma W

Direct daarna nam Daniel Bluman de leiding over van zijn landgenote Bond. Bluman kwam met Gemma W in 37,28 seconden over de meet. Het paar dat eind augustus de MLSJ 5* Grand Prix in Toronto had gewonnen, kon niet lang van de eerste plek genieten want McLain Ward snoepte er met Ilias een halve seconde vanaf (37,72 seconden).

Een tiende verschil

Shane Sweetnam leek als voorlaatste niet veel sneller te gaan dan Ward, maar de geweldig galopperende James Kann Cruz verloor nergens tijd. In de snelste tijd van 36,62 seconden pakte het paar de hoofdprijs. De negenjarige zoon van Kannan is ongeveer een jaar bij Sweetnam op stal. Op het Winter Equestrian Festival in Wellington had het paar al enkele aansprekende resultaten. Na een succesvolle Europese tour met onder meer een derde plaats in de GP van Dublin, zijn ze weer terug in Amerika.

Roberto Teran kwam op de KWPN’er Dez’ ooktoff (v. Diarado) met een foutloze rit in 39,15 seconden achter Ashlee Bond op de vijfde plaats.

5* 1,45m-rubriek

In de 5*-1,45m rubriek direct op tijd won Alex Granato met Carlchen W (v. Chacco-Blue) in 64,65 seconden. De KWPN’er Firewall (v. Lexicon) werd door Alberto Michan naar de tweede plek gereden, foutloos in 66,14 seconden. Michan werd ook derde met een KWPN’er, de Heartbreaker-zoon Bugatti.

Klik hier voor de uitslagen.