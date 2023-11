Shane Sweetnam pakt WB Lexington met vermogende James Kann Cruz

Shane Sweetnam is een Ier, maar hij woont al meer dan tien jaar een deel van het jaar in Lexington, zo'n beetje naast het Kentucky Horse Park. Zaterdag won Sheetnam op die locatie, na een elfkoppige barrage, voor het eerst in zijn carrière een Wereldbekeretappe. Dat deed hij met de tienjarige James Kann Cruz (v. Kannan). De geweldig springende schimmelruin finishte in 33,41 seconden, 7/10 seconden sneller dan Daniel Bluman en KWPN-merrie Gemma W (v. Luidam).

Bluman won deze etappe vorig jaar en stond voor het derde achtereenvolgende jaar op het podium in Lexington. De derde prijs was voor Devin Ryan met KWPN’er Eddie Blue (v. Zirocco Blue). Ryan was ook vorige week al derde in Washington.

‘Heel belangrijk’

“Deze etappe winnen was heel belangrijk voor me, het was altijd al een wedstrijd die ik graag op naam wilde schrijven” vertelde Sweetnam na afloop. Als vierde paard in de barrage toonde James Kann Cruz zijn grote vermogen. Sweetnam kon her en der een galopsprong weglaten en een brutale draai naar de combinatie maken. Daar gleed het paard even, maar herstelde zich en kwam foutloos rond. “Er zaten veel snelle ruiters achter me en ik dacht eerlijk gezegd dat het niet genoeg zou zijn. Ik was er echt helemaal niet zeker van, maar ik heb wel gedaan wat binnen de mogelijkheden lag.” Het bleek genoeg. Dat zijn paard zich redde in de combinatie nadat hij wat weggleed laat volgens de ruiter zien hoe getalenteerd de schimmel is: “Dat was niet gepland dus hij moest even laten zien hoe fantastisch hij is.”

Klassement Noord Amerika

In het tussenklassement van de Noordamerikaanse wereldbeker divisie staat Devin Ryan nu bovenaan met 30 punten. Sweetnam is tweede op 28 punten en de Amerikaanse Alise Oken is derde op 25 punten.

Uitslag

Tussenklassement Noord Amerika

Bron: FEI / Horses.nl