Shane Sweetnam snel in Welcome Stake

Shane Sweetnam was met de Belgische merrie Indra van de Oude Heihoef (v. Casantos) de snelste in de Welcome Stake op het CSI in Tryon. In de barrage bleef Sweetnam Sharn Wordley met Casper (v. Contender) een paar tiende voor. Lillie Keenan stuurde de KWPN'er Fasther (v. Vigo D’Arsouilles) naar de derde plaats.