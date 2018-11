Shortlist Europese team Riders Masters Cup bekend

Philippe Guerdat, de team captain van het Europese team, heeft zijn selectie bekend gemaakt voor de derde editie van de Riders Masters Cup. Volgende maand zullen de twee grootmachten in de paardensport, de Verenigde Staten en Europa, het tegen elkaar opnemen in Parijs. Nederlander Maikel van der Vleuten zit ook bij de beste acht voor de Cup.

Guerdat heeft voor deze gelegenheid een beroep gedaan op acht ruiters, en zeker niet de minsten. Dit is de eerste keer dat Philippe Guerdat zijn eigen zoon selecteert. Ter gelegenheid van de derde editie van de Riders Masters Cup, de strijd tussen Europa en de Verenigde Staten, heeft de Zwitser inderdaad een beroep gedaan op zijn zoon Steve. Als Olympisch kampioen van 2012, en winnaar van de bronzen individuele plak in Tryon is het een sterke toevoeging aan het team.

Shortlist

Op de shortlist van Guerdat staat naast Steve ook de Fransman Kevin Staut. Staut was deel van het gouden team dat won op de Spelen in Rio de Janeiro in 2016. Ook Ben Maher, de winnaar van de individuele Global Champions League strijd, zit bij het Europese team voor de Riders Cup. Maikel van der Vleuten behoort ook tot het selecte gezelschap dat tegen de Verenigde Staten gaat strijden, net als de Duitsers Daniel Deusser en Christian Ahlmann, de Italiaan Lorenzo de Luca en de Spanjaard Eduardo Alvarez Aznar. Vijf van deze acht ruiters zijn in hen carrière al nummer één van de wereld geweest.

U25

Van de acht ruiters blijven er in totaal vier over, welke Guerdat op 28 november definitief moet doorgeven. Om het team compleet te maken, zal Guerdat ook nog moeten kiezen uit twee onder 25 ruiters. De Britse Harry Charles, kampioen van de Young Riders dit jaar en zoon van Olympisch Kampioen Peter Charles, en de Franse Edward Levy. Het belooft hoe dan ook een spektakel te worden. Europa won de eerste twee edities van de Riders Masters Cup, in Parijs en New York, eens of de wraak van de Verenigde Staten deze editie zoet zal zijn.

Bron: Horses.nl