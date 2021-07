Op het Great Lakes tournooi in Traverse City won Sydney Shulman uit Israël de 5* rubriek over 1m50 vrijdag. Hij deed dat met Villamoura (v. Diamant de Semilly). Tweede was Margie Goldstein-Engle met Dicas (v. Diarado). De rubriek was gedoteerd met bijna 80.000 US dollar en was de 'inloopproef' voor de Grote Prijs zaterdag.