Siebe Kramer op podium GP-kwalificatie Lier

In het Belgische Lier belandde Siebe Kramer gisterenavond in de 1,45m kwalificatie op de tweede trede van het podium. De Nederlander moest enkel Christophe Vanderhasselt voorlaten. In de zevenjarigen rubriek behaalde Jody van Gerwen vrijdag een podiumplaats en reed Ivo Biessen zaterdag de top tien binnen.

Elf kandidaten streden in de barrage om de hoofdprijs; 4750 euro en een wedstrijdkast van Stephex. Als tweede starter in de barrage zette Vanderhasselt met Identity Vitseroel (v.Air Jordan Z) gelijk een super snelle tijd neer van 37,19 seconden. Geen van zijn collega’s dook onder die tijd en zo bleef de overwinning in handen van de Belg.

Top drie

Siebe Kramer kwam van alle deelnemers het dichtst bij de tijd van Vanderhasselt; Kramer stuurde Evermeta (v.Mr Blue) snel rond in 37,48. Daarmee kwam de Nederlander net een halve seconde tekort om de Belg van zijn troon te stoten, maar mocht uiteindelijk op een tweede plaats opstellen. Een derde plaats was er voor Ann Carton-Grootjans met Kai-Licha de Carmel (v.Prince vd Wolfsakker).

Zevenjarigen

In de zevenjarigen rubriek van vrijdag eindigde Jody van Gerwen knap op het podium. Met Zandro Z (v.Zandor Z) werd de amazone in het twee-fasen parcours tweede en moest de Nederlandse enkel Raffaele Valente met Columbcille Gipsy (v.Toulon) voor haar dulden. Zaterdag behaalde Ivo Biessen bij de zevenjarigen een top tien klassering. Biessen pakte met Lorenta (v.Cardento) een zevende plaats.

Bron: Horses.nl