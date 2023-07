Siebe Leemans wint 1,40m Valkenswaard

Op de terreinen van Jan Tops wordt deze week de tweede week van het Summer Festival gehouden. De Nederlanders doen goede zaken want waar eerder Ruben Romp al de 1,45m GP-kwalificatie wist te winnen schreef Siebe Leemans even later met Kobalt (v. Harley) het 1,40m op naam.

Siebe Leemans liet een heel rijtje gevestigde namen achter zich en reed Kobalt naar de overwinning in de CSI2* 1,40m twee-fasen rubriek. Leemans reed de achtjarige zoon van Harley in 29.26 seconden naar de finish en was daarmee de enige ruiter die onder de 30 seconden wist te blijven. Leemans wist maar liefst 54 combinaties achter zich te laten.

De Ierse Tara Glynn volgde met Inschalla C Z op de tweede plaats. De amazone had 30.38 seconden nodig om haar M Special de Muze-zoon naar de finish te rijden. Meer Nederlands succes was er voor Wout-Jan van der Schans. Hij werd eerder al vijfde in het 1,45m en reed AS Damascene (v. Emerald) in het 1,40m naar de derde plaats.

Siebe Leemans met Kobalt. Foto: Longines Summer Festival II

Uitslag

Bron: Horses.nl