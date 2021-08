Op de internationale wedstrijd in Valkenswaard heeft Siebe Leemans met Orchid's Lonette de rubriek over 1m15 / 1m20 gewonnen. De Ier Robert Russell was op 5/100 achterstand in de barrage tweede. Ook Renske van Middendorp mocht naar de barrage, zij werd tiende.

In de ponyrubriek over 1m25/1m35 direct op tijd ging de winst naar de Britse Noora von Bulow met Delflip. Femke Meenhuis was derde met Call me Sp We, Yfke Priem was vijfde en Siebe Leemans zesde.

Alle uitslagen

Bron: Horses.nl