Siebe Leemans wint pony GP Le Mans voor Logan Fiechter

In de 1.30m pony Grote Prijs van Le Mans was Siebe Leemans goed voor de overwinning. De Nederlander wist als enige foutloos door de finish te komen in het basisparcours en liet zo het Wilhelmus door de Franse speakers klinken. Logan Fiechter eindigde als tweede.

Eerder deze week schreef Leemans al een proef op zijn naam en in de GP was het weer raak. Met Orchid’s Lonette hield de jonge ruiter de nul op het scorebord en aangezien Leemans dit als enige voor elkaar bokste, was een barrage niet nodig. Fiechter incasseerde met Kadanz van Orchids een springfout en mocht als tweede opstellen in de Grand Prix.

Bron: Horses.nl