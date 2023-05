Simon Delestre wint bizarre Copa El Rey Madrid

De historische Copa El Rey-trofee in Madrid kende een bizarre ontknoping. Van de eerste acht combinaties bleven er maar liefst vier foutloos maar dat waren ook gelijk de laatste vier. Simon Delestre kwam als eerste binnen gereden, kwam, zag en overwon. Jur Vrieling eindigde ondanks een springfout nog wel in de top tien en hoewel de Nederlanders het geluk niet aan hun zijde hadden was er nog wel een Nederlands tintje: de gehele top drie bestond uit KWPN-ers.

Parcoursbouwer Javier Trevor had vast niet verwacht dat de hoofdrubriek in Spanje zo zou verlopen. Simon Delestre kwam als eerste aan start en liet gelijk zien hoe het moest door I Amelusina R 51 (v. Dexter R) foutloos naar de finish te sturen. Na de eerste acht combinaties stond de teller voor de barrage al op vier. Trevor zal zich vast even hebben afgevraagd of de opgave te gemakkelijk was maar niks bleek minder waar want geen enkele andere combinatie wist na Christian Kukuk nog foutloos naar de finish te rijden.

Delestre wint met onervaren Dexter R-zoon

In de vierkoppige barrage kwamen maar liefst drie KWPN-ers aan start en deze bezette dan ook de gehele top drie. Simon Delestre reed zijn tienjarige I Amelusina R 51 als eerste de imposante grasarena binnen en zette gelijk het winnende resultaat neer. Alhoewel de nog onervaren Dexter R-zoon hier en daar wat van de lijn afweek was de geklokte tijd van 38.46 seconden genoeg voor de overwinning.

Almeida nipt voor Kukuk

Rodrigo Giesteira Almeida en de negenjarige Pegasus Jataki (v. Jamal vd Heffinck) volgde op de tweede plaats. De Portugees had de steun van het publiek maar moest hier en daar een galopsprong meer rijden dan Delestre en kwam in 39.94 seconden als tweede over de finish. Philipp Weishaupt wist zijn 1,60m debuut met Just Be Gentle (v. Tyson) in Doha te winnen maar kwam een paar weken geleden vervelend ten val. De merrie verscheen vandaag onder Christian Kukuk in de ring en springt minstens net zo goed. Just Be Gentle springt sinds maart alleen nog maar foutloos naar de finish en deed vandaag niet anders. De geklokte tijd van 40.15 seconden was goed voor de derde plaats.

Vrieling in top tien

De Nederlandse combinaties hadden het geluk vandaag niet aan hun zijde en het beste resultaat kwam op naam van Jur Vrieling. Vrieling was heel sterk onderweg en loosde Fiumicino Van De Kalevallei (v. Plot Blue) heel behendig door het parcours. Lange tijd leek het erop dat Vrieling zich bij het viertal in de barrage zou voegen maar een minimale touche op de laatste hindernis resulteerde in vier strafpunten. De snelle tijd van 74.42 seconden was uiteindelijk nog wel goed voor een negende plaats.

Uitslag

Bron: Horses.nl