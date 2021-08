Simon Delestre’s Berlux Z verkocht na indrukwekkend optreden in Tokio

Na een indrukwekkend optreden in de landenwedstrijd in Tokio, kon de interesse voor Berlux Z (v.Berlin) niet uitblijven. De nog relatief onervaren 10-jarige ruin sprong zich onder het zadel van Simon Delestre in de kijker in Tokio en is nu verkocht. De interesse was zo groot dat de familie Hochstadter ervoor gekozen heeft hem te verkopen.

In Tokio liet de Berlin-zoon in de landenwedstrijd twee sublieme rondes zien. Wie de nieuwe ruiter of amazone wordt van Berlux Z is top op heden nog niet bekend gemaakt. Delestre reageerde op Facebook: “Bedankt Berlux voor alles wat je me hebt kunnen geven.”

Bron: Facebook/Horses.nl