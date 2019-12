Simon Delestre’s Chadino vertrekt als leerpaard naar Amerika

Zeitgeist Equestrian van Sanjay Bagai en Phoebe Lang hebben Chadino (v.Chacco-Blue) aangekocht. De Chacco-Blue-zoon, gefokt op Schockemöhle's Gestüt Lewitz, werd gereden door Simon Delestre en zal nu zijn carrière in Amerika gaan vervolgen als leerpaard.

In 2016 nam Delestre de teugels over van de 14-jarige hengst en bracht Chadino succesvol tot 5*-niveau. In 2017 nam het duo deel aan de Wereldbeker-finale in Omaha en in 2018 de finale in Parijs. Het duo eindigde op het podium in de 3* van Valece, de 5* van Bordeaux, de 5* van Sopot, de 5* van Lausanne en de 5* van Berlin.

‘Vereerd en gezegend’

In een persbericht reageert Zeitgeist Equestrian: “We voelen ons vereerd en gezegend dat we dit geweldige paard van Simon Delestre konden bemachtigen. We hopen hem net zo gezond, gelukkig en goed aan het springen te houden als op de top stal van dhr. Delestre. Voor Phoebe, die hem zal gaan rijden, is het een geweldige kans om samen te werken met dit ervaren en getalenteerde paard. Dit is de logische volgende stap in de carrière van Phoebe.’

Bron: World of Showjumping/Horses.nl