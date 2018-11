Simon en Skye Morssinkhof houden familiefeestje op Jumping de Achterhoek

Op het ‘leukste concours van het jaar’ heeft de achttienjarige springruiter Simon Morssinkhof de traditie in stand gehouden. Een overwinning in het jeugdweekend van Jumping de Achterhoek, dat donderdag van start ging. Gastheer Eric Morssinkhof mocht aan zijn Belgisch neefje in de laatste rubriek van de openingsdag de felicitaties overbrengen, maar ook aan zijn Nederlandse nichtje Skye Morssinkhof die tweede werd.

Jeugdruiters uit alle windstreken van 14 tot 25 jaar zijn in Vragender neergestreken voor vier dagen internationale paardensport. Gebaseerd op de uitslag van dag één ziet het er zonnig uit voor de toekomst van de Nederlandse paardensport, want de jeugd van eigen bodem reed sterk.

‘Erg spooky’

In de slotrubriek, de 1.35m Big Tour voor junioren om de PSC Lichtenvoorde Prijs, had de topvier uit Nederlanders kunnen bestaan maar daar stak ‘Nederbelg’ Simon Morssinkhof een stokje voor op Perigrosso (v. Perigueux) in een ogenschijnlijk makkelijke rit. “Was het maar zo makkelijk met hem. Hij is erg spooky. Bij wijze van spreken al honderd keer in deze ring geweest, maar als hij hier binnenkomt doet hij net alsof hij hier nooit geweest is. En hij geeft niet zomaar toe. Als hij zich niet helemaal in z’n element voelt, zie je dat ook terug in het springen. Maar vanavond ging het goed. Ik had m’n paarden allemaal een paar weken concourspauze gegeven om hier zo goed mogelijk aan de start te komen”, vertelt Simon Morssinkhof.

Familiefeest

Jumping de Achterhoek staat met dikke letters in Simon’s agenda en niet alleen omdat het een familieconcours betreft. “Het is het leukste concours van het jaar. De gezelligheid, de sfeer, omdat ik bijna iedereen ken… In sommige concourshallen voel je dat het een bedrijf is en ben je als ruiter één van de velen, maar Jumping de Achterhoek heeft iets aparts”, vertelt de HBO-student International Business in Eindhoven. Dat Skye Morssinkhof knap tweede werd op G-Vingino-Blue (v, VDL Zirocco Blue) maakte het familiefeest compleet.

Overige winnaars

In totaal waren er zeven winnaars op de openingsdag. De hoogste rubriek, het 1.40m springen om de Horse Power Factory Prijs, kwam op naam van de Brit Alex David Gill op de KWPN-gefokte Falanita (v. Corland). De Ierse Abigail Boland won de 1.30m Morssinkhof Rymoplast Prijs voor junioren. Emiel Richter won de 1.35m Harry’s Horse Prijs op Sundance (v. Padinus) en bij de pony’s gaf de twaalfjarige Logan Fiechter een ware show weg in de 1.15m Outdoor Gelderland Prijs. Jessie Wiefferink begon de dag met een zege in de 1.20m Jumping de Achterhoek Prijs op Kentucky’s Picobello (v. Mr.Blue).

Bron persbericht Jumping de Achterhoek