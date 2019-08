Simone Blum krijgt ‘Friedensreiterpreis’ in Münster

Elk jaar wordt op het Turnier der Sieger de "Friedensreiterpreis" uitgereikt, een prijs voor bijzondere verrichtingen voor de paardensport en fairness richting het paard. Paul Schockemöhle, Madeleine Winter-Schulze mochten de prijs al eens ontvangen. Ingrid Klimke zelfs al twee keer. De prijs ging vorig jaar naar bondscoach van de dressuur: Monica Theodorescu. Gisteravond werd de prijs wederom uitgereikt, dit maal aan regerend wereldkampioene Simone Blum.

Hendrik Snoek, voorzitter van de Westfaalse Paardensportbond, prees de sportieve prestaties van Blum en benadrukte vooral hoe gehecht de amazone is aan haar succesvolle paard DSP Alice (v.Askari). “Het is opmerkelijk hoe deze familie zich inzet voor DSP Alice, niet alleen als sportpartner, maar ook als familielid,” prees hij de relatie van Blum met haar merrie. Simone Blum, zichtbaar ontroerd, bedankte voor het eerbetoon en sprak over DSP Alice als haar “soulmate en betere helft”.

Zilveren paard

Er werden nog meer prijzen uitgereikt in Münster. Gastheer Hendrik Snoek werd geëerd door de Duitse Federatie met het Zilveren paard. De prijs is meer een journalistenprijs, maar bevestigt de toewijding van Snoek aan de paardensport en het jaarlijks organiseren van het Turnier der Sieger. Bloemen waren er voor Andrea Bochmann. Als secretaresse van Snoek is Bochmann al 25 jaar een begrip in de paardensportwereld, als Snoek’s “rechterhand”. Snoek bedankte Andrea Bochmann oprecht voor deze loyaliteit en haar belangrijke bijdrage aan het paardensportevenement.

