Simone Blum over coronavirus: ‘Voor iedereen een terugslag’

Na haar zwangerschap wilde Simone Blum deze maand beginnen met de voorbereidingen voor de Olympische Spelen, maar het coronavirus verandert alles. In een interview met DW.com spreekt de wereldkampioene over de stressvolle onzekerheid van de huidige situatie.

Blum is zeer gemotiveerd en rijdt liever vandaag weer op wedstrijden dan morgen, maar de amazone moet geduld hebben vanwege het coronavirus. Na de babypauze van de wereldkampioene van 2018 is er nu een verplichte pauze. Hoewel de 31-jarige wel weer met haar DSP Alice (v.Askari) traint, weet niemand hoe het verder zal gaan en wanneer de wedstrijden weer beginnen.

‘Een beetje aan elkaar wennen’

Blum: “Ik heb nu ongeveer drie weken weer gereden en verhoog langzaam mijn training met Alice. We hebben de eerste sprongen al gemaakt, niet per se voor Alice, maar eerder voor mijn gevoel. We moeten na de pauze weer een beetje aan elkaar wennen. Alice is tijdens mijn zwangerschapsverlof gewoon getraind en werd fit gehouden. Ze verkeert dus in topvorm. Alles was precies op elkaar afgestemd zodat ik na de bevalling weer kon beginnen zodra ik weer fit was. Het is dus een bittere pil. De huidige situatie maakt me echt wel verdrietig.

De Duitse maakt duidelijk dat ze wel kan merken dat ze een half jaar niet veel heeft gereden, maar heeft tot aan de zwangerschap nog wel veel bewogen. Hier merkt ze nu wel het voordeel van, vertelt Blum. “Natuurlijk kan ik het voelen dat ik een pauze gehad heb, vooral als ik drie of vier paarden per dag rijdt. Ook bij m’n eerste push-ups merkte ik wel dat m’n buik- en armspieren niet meer zijn zoals ze zouden moeten zijn, maar ik kom langzaamaan wel op de goede weg. Ik doe aan Pilates, ik loop hard en doe wat goed voor me is.

Het plan

Als de Olympische Spelen dit jaar gewoon doorgang hadden gevonden, was Blum nu met Alice in Italië geweest voor haar voorbereiding. “Daar zouden we beginnen met een paar kleinere rondes om weer op gang te komen. Mannheim zou dan Alice haar eerste grote wedstrijd weer zijn, gevolgd door La Baule voor de eerste Nations Cup weer. Daarna naar München en vervolgens het CHIO in Aken.” Een druk programma en best kortdag voor de OS van Tokyo. Het is voor Blum en Alice misschien wel een voordeel dat de OS uitgesteld zijn. “Ik vraag me het ook wel af of het niet een voordeel is, maar geloof het niet echt. Al zes weken na de bevalling voelde ik me zo fit, dat ik de eerste rondjes wel had kunnen rijden. Ik denk dat het wel goed gekomen was, ook omdat Alice goed doorgetraind is.”

‘Voor iedereen een terugslag’

Vorig jaar moest de amazone geopereerd worden aan haar schouder en moest toen al pauze nemen. Met haar zwangerschap moest ze ook al 3 maanden inleveren en nu is helemaal onzeker wat er staat te gebeuren. “Niemand kan je vertellen wanneer je weer aan de start kunt verschijnen en of er dit jaar überhaupt nog wedstrijden zullen zijn. We geven onze paarden altijd pauze in een jaar en dat is ook belangrijk. Echter is een wedstrijdpauze van een jaar tot zelfs anderhalf jaar voor iedereen een terugslag.”

Nu worden een aantal wedstrijden virtueel gehouden, maar om dit met de springsport te doen werkt niet echt volgens Blum. “Het werkt niet echt. Natuurlijk kun je een parcours opzetten, maar je hebt niet altijd de hindernissen en ook de omstandigheden niet zoals op wedstrijden. Je hebt geen publiek en daardoor ontbreekt de sfeer, het gevoel. Naar mijn idee is het niet mogelijk.”

‘Heel zorgvuldig gehandeld’

In alle gevallen blijft gezondheid bovenop staan en ook Blum gaat erg zorgvuldig om met het hele coronavirus. Niet alleen omdat de amazone net een dochtertje heeft. “We hebben vanaf het begin heel zorgvuldig gehandeld, niet alleen vanwege onze dochter, maar ook vanwege mijn grootouders. Ik heb een oma van 91 jaar en ik denk dat je in deze situatie de oudere generatie moet beschermen. We trokken ons daarom al snel terug en komen niet in grote menigten.” Alle voorzorgsmaatregelen worden door het gezin in acht genomen, maar Blum benadrukt wel dat je je niet gek moet laten maken. “Ik vind dat je niet te extreem moet zijn. Als moeder heb ik al genoeg om me zorgen over te maken, dus ik denk dat we nu een goede middenweg gevonden hebben.”

Ziekenhuis bezoek verboden

Toen dochter Hannah drie weken op de wereld was, brak haar man Hans z’n voet en moest hiervoor naar het ziekenhuis. Op dat moment waren al verschillende maatregelen van kracht vanwege het coronavirus, zo ook omtrent ziekenhuis bezoeken. “Als kersverse vader wilde hij natuurlijk z’n kind zien, maar vanwege corona waren ziekenhuis bezoeken volledig verboden. Het was een erg moeilijke en veeleisende tijd. Nu is hij weer thuis en moet hij veel liggen. M’n moeder is er om ons te helpen en zonder haar zou het op dit moment niet werken.”

Het vervelendste aan de situatie vindt de amazone dat ze niets kan plannen en ze niet weet hoe en wanneer ze weer kan doorgaan. “Ik vind het op dit moment een vreselijke situatie en ik hoop dat het snel beter zal worden,” besluit Blum.

Bron: DW.com/Horses.nl