Simone Blum weer in de ring na zwangerschapsverlof

Nadat ze in februari haar eerste kind op de wereld zette, is Simone Blum dit weekend teruggekeerd in de wedstrijdring. In Beieren bracht ze vier paarden aan de start, maar DSP Alice, de merrie waarmee Blum in 2018 wereldkampioen werd in Tryon, bleef nog thuis.

Met DSP Cool Hill (v. Corlensky G) reed de Duitse in twee nulrondjes naar de zevende plaats in het 1m40. Deze rubriek werd gewonnen door Oostenrijker Max Kühner met zijn Iers gefokte EIC Cooley Jump The Q (v. Pacino).

Jonge paarden houden nul

Met de zesjarige Ciara PS (v. Conthargos) kwam ze net naast het podium uit in de jongepaarden rubriek en ook de zevenjarige Qualibro (v. Quaid I) liep foutloze rondjes in Beieren. Die laatste werd al door de stalruiter van de Blums, Adam Morgan, internationaal in het 1m35 gereden, maar kwam nu ook aan de start met de ‘bazin’.

Echtgenoot ‘Hänsi’ is herstellende

Ook reed Blum de elfjarige Lebouché (v. Levistano) van echtgenoot Hans-Günther foutloos rond. Hans is geblesseerd na een ongeluk deze lente, maar maakte zich wel als ‘hygiëne-verantwoordelijke’ op het concours nuttig, terwijl zijn vrouw zijn paard in het 1m35 ‘bijreed’.

Uitslag 1m40

