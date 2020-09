Sjaak Sleiderink stopt met eigen springstal

Twee jaar geleden begon Sjaak Sleiderink met zijn goede vriend Bas Westerhof een eigen springstal op de accommodatie van de familie Brugman in Deldenerbroek. Aan hun gezamenlijke avontuur is nu een einde gekomen meldt Hippisch Twente op zijn website: "De twee zien te weinig perspectief in het voortzetten van hun spring- en handelsstal."

Sjaak Sleiderink leerde het vak van de besten in Nederland. Zeven jaar werkte hij als stalruiter bij Jeroen Dubbeldam, daarna hield hij de topsport twee jaar lang voor gezien en werkte de twintiger in de bouwmaterialen groothandel van zijn vader. Toen begon het weer te kriebelen. In augustus 2016 begon hij bij de gebroeders Schröder. Daar stopte hij dit voorjaar omdat er volgens hem niet genoeg toekomst in zat.

‘Weinig perspectief’

Tegenover Hippisch Twente vertelt Sleiderink over het besluit om te stoppen met Sleiderink-Westerhof Stables dat hij er veel van heeft geleerd. “Samen zijn we tot de conclusie gekomen dat er voor ons te weinig perspectief in zit”, aldus Sleiderink op de website. Wat het tweetal in de toekomst gaat doen, is nog onzeker.

Bron Hippisch Twente