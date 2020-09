Sjoerd Kommers’ Jumper d’Oase naar Philippaerts

De zesjarige Jumper d'Oase (Cardento x Vigo d’Arsouilles) van Sjoerd Kommers is naar de springstal van de familie Philippaerts in België verkocht. De Philippaerts' maakten de aankoop op hun Facebook pagina bekend met 'Zeg hallo tegen ons nieuwste teamlid'. Kommers was succesvol met zijn eigen fokproduct bij de jonge paarden.

Sjoerd Kommers fokte de Cardento-zoon Jumper d’Oase zelf uit een prestatie merriestam. Hij reed de schimmel diverse malen naar de top van het klassement op jonge springpaardenrubrieken. Zo won het paar onder meer en kwalificatie in de GMB competitie en werd tweede in de finale. Ook dit jaar in de Blom Cup voor zesjarigen was Kommers met Jumper d’Oase actief. In de finale miste hij de barrage door een balkje in de eerste omloop.

Bron Facebook/Horses.nl