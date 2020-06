Skelton: “Big Star wist altijd precies wanneer hij er moest staan”

In een video-interview met de FEI vertelt gouden medaillewinnaar Nick Skelton over zijn toppaard Big Star (v. Quick Star), de KWPN hengst waarmee hij in 2016 in Rio de Janeiro won. Het interview is in 2017 opgenomen, maar nu gratis te zien op het Youtubekanaal van de FEI.

“Big Star wist altijd wanneer het moest gebeuren, wanneer het een grote dag was” vertelt Skelton. Het is een echt een heel slim paard. We moesten wel goed op hem letten in Rio, want hij had de twee jaar daarvoor met blessures gekampt. Mijn eigen lijf wordt ook steeds ouder, dus die derde Olympische Spelen samen, dat doen we maar niet” aldus de Brit.

Big Star heet op stal Henry. Groom Mark Beever gaat regelmatig met hem op pad. Beever won een FEI award als beste groom en werd onlangs ook door de familie Whitaker gehuldigd.

Bron: FEI Youtube / Horses.nl