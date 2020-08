Skye Morssinkhof domineert NK Junioren met goud en dagprijs

Skye Morssinkhof won zojuist het goud op het NK voor junioren met haar paard G-Vingino-Blue (v. Zirocco Blue). Naast het goud won de amazone uit Hierden ook de dagprijs met de negenjarige merrie. Met haar andere paard Checkpoint Chacco (v. Chacco Blue) werd Morssinkhof ook nog tweede in het algemeen klassement en in de dagprijs. Maar het zilver ging naar Marie Sandell met Gubano. Het brons was voor Amber van Marle.

Al vroeg in de tweede manche had Skye Morssinkhof een podiumplek met de Zirocco Blue nazaat G-Vingino-Blue veilig gesteld. Ze stuurde de merrie prachtig foutloos rond. Uiteindelijk betekende de dubbele nulronde niet alleen de dagprijs maar ook nog eens het goud.

Met Checkpoint Chacco tweede

Op Checkpoint Chacco ging Morssinkhof na de eerste manche nog aan de leiding in het kampioenschap. Maar in de laatste rit kreeg de amazone een balk en een tijdfout wat haar met de Chacco Blue-zoon het goud kostte. In het dagklassement werd het wel een tweede plaats. De tweede plaats in het totaal klassement leverde haar niet ook nog het zilver op, want ze kon maar één medaille winnen.

Zilver voor Sandell

Het zilver kwam hierdoor in handen van Marie Sandell. Met Gubano (v. Guidam Sohn) kreeg Sandell in de tweede manche vijf strafpunten wat haar eindtotaal op 11.54 strafpunten bracht.

Amber van Marle wint brons

Amber van Marle pakte het brons met Gregorius v/d Vrendt (v. Emilion). Net als Sandell kreeg Van Marle een balk en een tijdfout in de tweede manche. Het eindtotaal kwam voor Van Marle uit op 12.20 strafpunten.

Thijssen derde in dagprijs

Mans Thijssen verspeelde een medaille omdat zijn Hello (v. Ambler Gambler) twee balken uit de lepels tikte en ook nog een tijdfout moest incasseren. Maar in de dagprijs werd Thijssen wel derde.

Klik hier voor de uitslag om het kampioenschap en hier om de dagprijs.

Bron Horses.nl