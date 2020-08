Skye Morssinkhof: ‘Ik probeerde gewoon te rijden zoals ik altijd doe’

Het Nederlands kampioenschap voor junioren werd overtuigend door Skye Morssinkhof met G-Vingino-Blue gewonnen. De amazone uit Hierden pakte ook nog eens de dagprijs met de merrie van Zirocco Blue en werd tweede met Checkpoint Chacco (v. Chacco Blue). "Het was verfrissend", zei de amazone in de persconferentie over haar prestatie, wellicht doelend over het kampioensbad in de springsloot na afloop.

Het was een heel goed weekend voor Skye Morssinkhof. Maar zelf was ze niet tevreden over de eerste dag. “Met het ene paard had ik één balk, met de andere twee. Maar gelukkig heb ik me kunnen herpakken”, vertelt Morssinkhof. “Ik probeerde gewoon te rijden zoals ik altijd doe en m’n hoofd koel te houden.”

Oakland stables

De 17-jarige Skye Morssinkhof rijdt sinds kort bij de in Limburg gevestigde Oakland stables van de Ier Darragh Kenny. “Ik heb jaren getraind bij Pascal Roosendaal, maar heb nu een tussenjaar na school en zit een paar maanden intern bij de Oakland Stables. Dat bevalt heel goed.”

‘Ik was te veel aan het nadenken’

Toen de amazone als laatste naar binnenreed met haar tweede paard, was ze al zeker van goud. En geruststellende gedachte, maar het gaf ook de nodige spanning vertelt de kampioene. “Toen ik voor het laatste parcours naar binnen reed, wist dat ik gewonnen had. Ik dacht dat ik rustig was, maar ik was toch zo verbijsterd dat ik al gewonnen had dat ik toch niet optimaal naar binnen reed. Ik was iets teveel aan het nadenken, maar ik ben echt super blij”, vertelt een geëmotioneerde Skye Morssinkhof direct na haar rit.

Bron Horses.nl/KNHS