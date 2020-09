Skye Morssinkhof pakt GP Valkenswaard

Met G-Vingino-Blue (v. VDL Zirocco Blue) won de Nederlands kampioen bij de junioren, Skye Morssinkhof, vanmiddag de Grote Prijs van Valkenswaard. In de barrage van deze tweester over 1m45 bleef ze met de negenjarige KWPN-merrie de Belg Wilm Vermeir en King Kong d'Avifauna (v. Beaulieu's Think Big) ruim een halve seconde voor.