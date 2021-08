Skye Morssinkhof tweede in 2* Grand Prix Londen

In de schaduw van de 'Grote' Global Champions Tour vond op het terrein van het Chelsea Hospital zondag ook een Grote Prijs op tweesterrenniveau plaats. Skye Morssinkhof was met de tienjarige G-Vingino-Blue (v. Zirocco Blue VDL) tweede in de barrage, op dik een seconde achter winnares Tiffany Foster met KWPN-ruin Brighton (v. Contendro II).

De derde plaats in deze wedstrijd over 1m45 was voor de Britse Flo Norris met Nequila (v. Nekton). Ook de Nederlander Sebastien Kapel kon zich nog klasseren; hij werd met een balk in de barrage twaalfde met de negenjarige KWPN-ruin Vanda Phantom (v. VDL Zirocco Blue).

Uitslag

Bron: Horses.nl