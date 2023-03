Skye Morssinkhof wint 1,40m Gorla Minore, Wout-Jan van der Schans tweede in Derby

Skye Morssinkhof heeft vanochtend het 1,40m in Gorla Minore gewonnen. De jonge amazone stuurde haat toppaard G-Vingino-Blue (v. Zirocco Blue) als snelste naar de finish en wist Martin Fuchs achter zich te laten. Wout-Jan van der Schans reed zijn Forlan van de Sprengenberg naar de tweede plaats in de 1,45m Derby.

In het 1,40m met barrage verschenen 43 combinaties in de ring. Twaalf combinaties wisten het basisparcours zonder fouten te voltooien en mochten terugkomen voor de barrage. Skye Morssinkhof reed G-Vingino-Blue in 35.84 seconden naar de overwinning. Martin Fuchs kwam het dichtst in de buurt van haar tijd. Hij reed Zaffiro Blu Di Franciacorta (v. London) in 36.21 seconden naar de tweede plaats. Ruben Romp viel als eerste buiten het podium en stuurde Umour Noir De Crann (v. Kannan) naar de vierde plaats. Mel Thijssen en Cartolana (v. Cartogran) werden zesde.

Spannende derby

De spannende derby ontketende in een een mooie strijd voor de eerste plaats. Het was Romain Duguet die 108.33 seconden nodig had om zijn Bel Canto De Boguin (v. Grenat de Grez) naar de finish te sturen en zo de Derby wist te winnen. Wout-Jan van der Schans tekende voor het tweede resultaat. Hij reed Forlan van de Sprengenberg in 113.23 seconden naar de finish. Nog meer Nederlands succes was er wederom voor Mel Thijssen en Ruben Romp. Thijssen reed Gill (v. Lord Z) naar de vierde plaats en Romp werd met Quintino (v. Quinton) zesde. Mans Thijssen reed zichzelf ook nog de top tien binnen en werd met Charlie (v. Casall) negende.

Bron: Horses.nl