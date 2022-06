Skye Morssinkhof wint young riders GP De Wolden

Skye Morssinkhof is met G-Vingino-Blue (v. Zirocco Blue VDL) als snelste uit de bus gekomen in de barrage van de Grote Prijs voor de young riders op het internationale jeugdconcours in De Wolden. Morssinkhof bleef in de barrage bijna anderhalve seconde voor op de Duitser Matthis Westendarp met Chillert Blue (v. Chacco-Blue).

De Britse Red Morgan was met KWPN’er Golia (v. Bustique) derde. In totaal haalden negen combinaties de barrage.

Morssinkhof: ‘Zeker niet gemakkelijk’

Skye Morssinkhof over het stevige basisparcours: “Het was zeker niet gemakkelijk, maar gelukkig plaatste ik mij wel.” In de barrage ging ze voor de winst. “Ik ging niet op zeker rijden, hoewel ik wist dat nog niemand foutloos was. Ik lette ook op de tijd en merkte dat het goed ging tot en met de laatste hindernis.” Ze beaamde dat deze Grand Prix een mooie afsluiting was van een door haar sterk gereden concours. “Terugkijkend op al die dagen vond ik de tweede plaats met de landenwedstrijd (afgelopen vrijdag) ook erg mooi. Dat we vanaf de zesde plek toch tweede werden hadden we zelf ook niet verwacht. Maar we hebben een sterk team en iedereen weet elkaar te motiveren en wil elkaar helpen. Daardoor hebben we die tweede plek nog gered”, aldus de zeer tevreden amazone uit Hierden.

Uitslag

Bron: Horses.nl / Persbericht