Sleiderink steekt Geerink de loef af in Bathmen

In de 1,40m Grote Prijs van Bathmen was het Sjaak Sleiderink die zijn concurrenten te snel af was. Het beloofde een spannende strijd in de barrage, waarin vooral Sjaak en Sander Geerink behoorlijk aan elkaar gewaagd waren.

Sleiderink klokte met Ivan R (v.Apple Juice) in de barrage een tijd van 38,81 seconden en was daarmee Geerink precies één honderdste van een seconde te snel af. Geerink reed 38,82 seconden met Donner IK (v.Deauville van T&L) en moest genoegen nemen met een tweede plaats.

Top vijf

Dennis van den Brink maakte in de Grote Prijs het podium compleet. Met Frasiér (v.Carambole) finishte de ruiter in 39,29 en pakte daarmee een derde plaats. Op plaats vier eindigde, de op het moment in topvorm verkerende, Conor Drain en de Diarado-nakomeling Dialetto, net voor Veronique Morsink en Faithfull (v.For Keeps).

Bekijk hier de uitslag.

Bron: Horses.nl