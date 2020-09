Slotrubriek Valkenswaard voor Zanotelli, Schuttert en Houtzager vier en vijf

De afsluitende 5* rubriek van de Global Champions Tour Valkenswaard was een individuele wedstrijd over twee manches. De winst ging naar Marlon Módolo Zanotelli uit Brazilië, die met Icarus (v. Douglas) de enige was die in beide rondes foutloos bleef. Het leverde hem bijna 24.000 euro op.

Gastvrouw Edwina Tops-Alexander was met Identity Vitseroel (v. Air Jordan) tweede, dankzij haar razendsnelle tijd in de tweede omloop. Tops-Alexander nam het paard eind 2019 over van Christophe Vanderhasselt. Jos Verlooy werd derde met Jacobien Dwerse Hagen (v. Va-Vite).

3/100 verschil tussen Schuttert en Houtzager

Frank Schuttert had de negenjarige Carolina (v. Cornado NRW) gefokt. De merrie is Beiers gefokt en Schuttert heeft haar sinds begin 2020 onder het zadel. Half augustus won ze een 1m45 in Riesenbeck. Carolina bleef foutloos in de eerste manche en had in de tweede manche een balk, maar kwam net 3/100 sneller binnen dan Sterrehof’s Dante (v. Canturano) die onder Marc Houtzager in de eerste ronde een springfout maakte, maar in deel 2 foutloos bleef.

Uitslag

Bron: Horses.nl