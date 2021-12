Small Tour finale Poznan voor Hendrik-Jan Schuttert

De eerste rubriek van de zondag in Poznan was de Small Tour finale over 1,35m. Hendrik-Jan Schuttert had in Polen met een derde plaats van zijn paard Monte Carlos (v. Temple Claudius) al de goede vorm laten zien. In de finale maakte het paar de verwachting waar en won met een seconde verschil van Zoltán Czékus op Carundy (v. Cachas).