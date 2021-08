Smith en Denver denderen naar winst in nat en glad Hamburg

De individuele winst in de tweede ronde van de GCL van Hamburg, een 5* direct op tijd over 1m55, was voor Holly Smith met de 13 -jarige KWPN'er Denver (v. Memphis). Het duo reed verreweg de snelste foutloze ronde in 73,50 seconden op het natte gras van de Hamburger arena. Nassar en Jobs wonnen de GCL-teamwedstrijd voor Paris Panthers.

Tweede werd Braziliaan Marlon Módolo Zanotelli met Obora’s Chloe (v. Chacco-Blue). Hij was één van de weinige teamruiters die foutloos bleef vandaag en hij deed dat ook nog eens in de tweede tijd. Derde werd Olympisch kampioen Ben Maher met de tienjarige KWPN’er Ginger-Blue (v. Plot Blue). Hij reed vandaag niet voor een team.

Team Windows-Apple

In het eerste gedeelte van de wedstrijd bleven drie individuele starters foutloos, maar in de teamwedstrijd waren dat er in totaal maar vijf. Geen enkel team overleefde de twee GCL-rondes zonder strafpunten. Uiteindelijk won team Paris Panthers de etappe in Hamburg, dankzij foutloze rondes gisteren en 5 strafpunten vandaag voor Eve Jobs met Venue d’Fees des Hazalles (v. President) en Nayel Nassar die een geweldige foutloze ronde neerzette met Coronado (v. Cassini I). Deze twee ruiters zijn wel een grappige combinatie, omdat Nassar verloofd is met de dochter van Microsoft-oprichter Bill Gates, Jennifer. Eve is de dochter van Apple-oprichter Steve Jobs. Hoe dan ook: prima team. Tweede in de Hamburgse Champions League werden de St Tropez Pirates. Zij kwamen ook op 5 strafpunten totaal, die gemaakt werden door Michael Pender met HHS Calais (v. Cavalier Royale). Olivier Robert bleef met Vangog du Mas Garnier (v. Cornet Obolensky) op beide dagen foutloos. Valkenswaard United werd derde met 9 strafpunten in totaal. Dit team behoudt de leiding in het algemeen klassement van 2021, al is de voorsprong de laatste weken flink aan het krimpen.

Van Asten en Vrieling buiten de boot

Het vierde team dat foutloos dag 2 in kwam waren de Prague Lions met Jur Vrieling en Leopold van Asten. Helaas ging Van Asten flink nat in het begin van de parcours, met meerdere balken. Hij en VDL Groep Elegant Hero Z (v. ) kwamen uiteindelijk tot stilstand in de driesprong en hielden het voor gezien. Net als veel andere paarden op het Derbyveld van Hamburg, had ook Elegant Hero vandaag moeite om goed van de grond te komen. Jur Vrieling mocht vervolgens als individuele starter verder, want voor het team was het al afgelopen. Met de negenjarige Long John Silver 3 (v. Lasino) deed hij het rustig aan en kwam met 10 strafpunten aan de streep.

Smolders, Pals en Bles naar GCT Hamburg

Harrie Smolders startte individueel met Une del’Othain (v. Conterno Grande). Met vierstrafpunten viel Smolders net buiten de prijzen. Bart Bles was de beste Nederlander die voor een team reed vanmiddag, met één balk en een tijdfout met Comme-Laude W (v. Comme Il Faut). Johnny Pals had met Charley (v. Calido I) ook vijf strafpunten, maar was iets langzamer. Ze komen alle drie aan de start van de Grote Prijs zaterdagmiddag.

Individuele uitslag

Teamuitslag

Teamklassement 2021

Bron: Horses.nl