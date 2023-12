Smolders en Deesse naar tweede plaats in GP Stockholm

De afgelopen weken was de tienjarige merrie Deesse de Kerglen (v. Mylord Carthago) bezig met een opmars. Met Harrie Smolders won ze al een 1,50 met barrage in Barcelona eind september, sprong daarna verdienstelijk mee in Ryiadh en liet het Maastrichtse publiek enthousiast achter half november. Zondagmiddag stonden Smolders en Deesse ingeklemd tussen twee Zweedse combinaties in de kolkende arena van Stockholm: ze werden tweede in de 4* GP en lieten122.000 euro prijzengeld aan hun lijstje toevoegen.

De winst in Stockholm was voor de Zweedse amazone Petronella Andersson die met Odina van Klapscheut (v. I Am Moerhoeve’s Star) uiteindelijk 0,20 seconden voor bleef op Smolders. Die was laatste starter, maar kon haar net niet inhalen. De derde plaats was voor lokale held Peder Fredricson met Hansson WL (v. Hip Hop).

Vrieling zevende

Voor Jur Vrieling was er een mooie zevende plaats met de elfjarige Griffin van de Heffinck (v. Castelino vd Helle). Vrieling had één balk in de basisomloop, maar kon zich dankzij zijn snelle tijd nog mooi klasseren.

Bron: Horses.nl