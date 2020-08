Smolders derde in 1m50 Grimaud, klasseringen voor Houtzager en Van der Vleuten

De afsluiter van het 5* concours in Zuid Frankrijk was een 1m50 rubriek met barrage. Fransman Oliveir Robert reed darin naar de winst met zijn Frans goedgekeurde Vangog du Mas Garnier (v. Cornet Obolensky). Harrie Smolders was derde, Marc Houtzager vijfde en Maikel van der Vleuten tiende.

Winnaar Robert kwam foutloos binnen in 36,68 seconden. Tweede werd de jonge Belg Jos Verlooy, die Jacobien Dwerse Hagen (v. Va-Vite) gezadeld had. De derde plek was voor Harrie Smolders en Cas 2 (v. Indoctro). De Nederlander reed na 38,51 seconden over de meet.

Houtzager vijf, Van der Vleuten tien

Daniel Deusser pakte het vierde geld met Scuderia 1918 Tobago Z (v. Tangelo vd Zuuthoeve). Vijfde waren Marc Houtzager en Sterrehof’s Edinus (v. Padinus), die weliswaar wat langer over hun barragerondje deden, maar keurig foutloos binnenkwamen. Maikel van der Vleuten en Edinburgh (v. Vleut) waren net te laat binnen in het basisparcours. Ondanks de tijdfout kwamen ze nog wel op de tiende plaats in het eindklassement uit.

Guerdat pakt 2* Grand Prix

Steve Guerdat en Ulysse des Forets (v. Col Canto) grepen vandaag hun kans in de GP op tweesterrenniveau. De vosmerrie bleef de concurrentie voormet 1/100 seconde. Dat was pech voor jérôme Guery en Eldorado Wp Z (v. Eldorado van de Zeshoek). De derde plaats ging naar Roer Yves Bost met Cassius Clay Vdv Z (v. Calvino Z).

Uitslag 1m50

Uitslag 2* GP

Bron: Horses.nl