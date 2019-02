Smolders’ Emerald met pensioen

De vijftienjarige BWP-hengst Emerald van 't Ruytershof (Diamant de Semilly x Carthago) heeft op de hengstenshow van Eurohorse Axel Verlooy, dit jaar ook wel Emerald's Valentine genoemd, afscheid genomen van de sport. De bij meerdere stamboeken goedgekeurde hengst presteerde jarenlang uiterst succesvol onder het zadel van Harrie Smolders, met als hoogtepunt onder andere de tweede plaats in de FEI World Cup finale 2016.

De hengstenshow bij de familie Verlooy was van heel andere aard dan men gewend is. Daar waar hengstenshows meestal vier à vijf uur duren en hengsten met veel spektakel over hoge hindernissen springen, was het bij de familie Verlooy binnen een uur bekeken om daarna een gezellig feestje te houden. Zes hengsten werden op een smal strookje zand aan de hand gepresenteerd. Emerald verscheen als laatste voor het publiek en zijn sportieve afscheid werd aangekondigd.

Nummer één

Harrie Smolders was vanuit de Verenigde Staten overgevlogen om Emerald’s Valentine bij te kunnen wonen. “Emerald had nog wel twee jaar mee gekund in de sport. Hij heeft mij naar de nummer één van de wereld gebracht en ik heb er alle geloof in dat hij nu zelf de nummer één dekhengst van de wereld wordt. Hij is de afgelopen twee jaar als dekhengst zijn sportieve carrière aan het voorbij gaan.” Om Emerald die kans te geven wordt hij na een prachtige carrière teruggetrokken uit de sport.

Zilveren start

In 2010 won Emerald op zesjarige leeftijd zilver op de Wereldkampioenschappen voor Jonge Springpaarden in Lanaken, het begin van een zeer succesvolle en langdurige carrière. Twee jaar later sprong het duo de eerste internationale parcoursen over 1,50 en 1,60 meter.

Internationale zeges

Drie jaar na het winnen van zilver in Lanaken verdedigden Smolders en Emerald Nederland voor het eerst in landenwedstrijden. In dat jaar won het duo in Aken, Gijon, Lanaken en Vilamoura. Nog eens drie jaar later maakte Emerald indruk met zijn optreden op de Olympische Spelen in Rio de Janeiro, waar hij het schopte tot de individuele finale. Ook in meerdere Global Champions Tour/League-wedstrijden was het duo onverslaanbaar.

