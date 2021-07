In de rubriek over 1m55 direct op tijd in Valkenswaard, was de winst zaterdagmiddag voor Evelina Tovek met Winnetou de la Hamente Z (v. Winning Mood) De Zweedse ging foutloos over de finish in 68,66 seconden. Harrie Smolders was met Bingo du Parc (v. Mylord Carthago) eveneens foutloos en eindigde als vijfde.