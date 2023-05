Smolders en Emmen in top tien in 1,45m openingsrubriek Rome

Het CSIO5* in Rome opende vanmorgen met een 1,45-rubriek die meetelde voor de FEI ranking. Na een overvolle barrage ging Pedro Veniss op de Franse merrie Cadum de Champloue (v. Diamant de Semilly) met de eerste prijs naar huis. Harrie Smolders en Kim Emmen reden een niet te snelle, foutloze barrage. Smolders werd met Deesse de Kerglenn (v. Mylord Carthago) negende en Emmen stuurde Delvaux (v. Chacco-Blue) naar de tiende plek.

Maar liefst 22 van de 40 deelnemers bleven foutloos in het basisparcours. De meeste ruiters gebruiken ook de barrage als mooie opwarmronde voor wat nog gaat komen. In de barrage waren er nog veertien foutloze combinaties. De snelste was de Braziliaan Pedro Veniss die de elfjarige Cadum de Champloue in de snelste tijd van 32,71 seconden over de finish stuurde. Veniss heeft de merrie nog niet lang onder het zadel. Op hun internationale debuut, begin deze maand in St Tropez – Grimaud won hij ook al een 1,45m.

De 23-jarige Jodie Hall McAteer werd tweede met Catoki (v. Kannan) in 33,26 seconden. In een tijd van 33,63 seconden werd Koen Vereecke derde op Lector vd Bisschop (v. Bamako de Muze). Harrie Smolders klokte met Deesse de Kerglenn een tijd van 35,46 seconden en werd negende. Kim Emmen kwam in 36,16 seconden over de meet met de AES goedgekeurde KWPN’er Delvaux. Daarmee werd Emmen tiende.

Klik hier voor de uitslag.

Bron Horses.nl