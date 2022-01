Smolders en Escape Z tweede achter wakker geworden De Winter

Harrie Smolders is met zijn tienjarige hengst Escape Z (v. Emerald) tweede geworden in de 2* rubriek over 1m40 in Lier. Smolders was lang de snelste in de barrage, maar werd uiteindelijk verslagen door de Belgische ruiter Jeroen de Winter die na een valse start toch wakker genoeg was om de Nederlander voorbij te galopperen met Iron Lady van t Meulenhof (v. Parco).

Eerste starter in de barrage van deze rubriek was Harrie Smolders met Escape Z, die in zijn voorkomen en springen steeds meer aan zijn vader Emerald doet denken. Vlekkeloos, snel reagerend en moedig denderde de vos naar de streep. Het duo bleef foutloos in 30,35 seconden, een tijd die stond als een huis.

Van der Schans zesde, Greve op zeven

Wout Jan van der Schans mocht als vierde starter de ring in met A S Bombay (v. Diamant de Semilly) Ze waren foutloos, maar hadden soms iets meer tijd nodig boven de sprong. De tijd van 32,64 seconden was uiteindelijk goed voor plaats zes. Benjamin Wulschner kwam met Bangkok Girl PP (v. Balou du Rouet) dichtbij de prestatie van Smolders, met name dankzij een loeisnelle laatste lijn. Hij werd derde. Willem Greve en Opium JW van de Moerhoeve TN (v. Kannan) verloren geen tijd, maar zagen halverwege een balkje vallen en werden zevende in de eindklassering. De Turkse ruiter Hasan Senturk reed met Carlchen 94 (v. Cascadello I) ook een snel rondje, dat goed bleek voor de vierde plaats.

Winterslaap

Laatste starter Jeroen de Winter mocht opnieuw beginnen, nadat hij in eerste instantie alvast aan de barrage begon, terwijl er nog een hindernis werd opgebouwd na de val van zijn Poolse voorganger. Na dit duffe begin kwam De Winter opnieuw binnen, sprong opnieuw over hindernis 1 en maakte verder geen fouten meer. Wakkergeschud en wel finishte de Belg in 29,56 seconden en pakte de winst.

Uitslag

Bron: Horses.nl