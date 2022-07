Smolders en Hoekstra op één en twee in 1,45m Falsterbo

Harrie Smolders en Hessel Hoekstra maakten er vanmorgen in Falsterbo een mooie strijd van in de 1,45m-rubriek direct op tijd. Nadat Hoekstra in de derde rit op Famariloma (v. Aztece VDL) een snelle tijd op de klokken had gezet, verbeterde Smolders met Escape Z (v. Emerald) aan het einde van de proef die tijd met twee tiende en pakte de zege.

Op de eerste dag van het CSIO5* in Falsterbo waren Harrie Smolders en Hessel Hoekstra met hun paarden Escape Z en Famariloma al succesvol met een tweede en vijfde plaats. Vanmorgen streden de twee ruiters om de hoogste eer in de 1,45-rubriek. Hoekstra klokte met de twaalfjarige merrie Famariloma in de derde rit een tijd van 63,24 seconden.

Smolders 0,2 seconde sneller

Die tijd leek niet te kloppen tot dat Harrie Smolders zijn talentvolle zoon van Emerald, Escape Z, in rit 34 in 63,04 over de finish stuurde. Smolders verwees Hoekstra naar de tweede plek. In de laatste rit werd het nog spannend voor Smolders. De Italiaan Filippo Marco Bologni racete op Diplomat (v. Kashmir van Schuttershof) over het parcours en zette de klokken stil op 63,97 seconden. Het was de derde tijd, alleen kreeg de Italiaan in alle haast een balk. Evalina Tovek behield haar derde plek met Cortina 212 (v. Contendro I).

