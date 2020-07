Smolders en Houtzager in de prijzen in Saint Tropez

In de 1,45m-hoofdrubriek van de donderdag op het CSI4* in Saint Tropez reden Harrie Smolders en Marc Houtzager zich in de prijzen. Smoders werd met Cas 2 (v. Indoctro) zevende en Houtzager stuurde Sterrehof's Edinus (v. Padinus) naar de elfde plek. Jerome Guery kaapte de winst weg voor de neus van Christian Kukuk.

Het was Christian Kukuk bijna gelukt om met de Westfaler Botaro (v. Balou du Rouet) om de 1,45m-rubriek direct op tijd te winnen. Hij ging tot vlak v oor het einde met 66,01 seconden aan de leiding. Maar Jerome Guery wist de sBs-hengst Eras Ste Hermelle (v. Vargas de Ste Hermelle) toch ruim een seconde sneller over de finish te sturen. De Belg won in 64,82 seconden.

Nul rondes voor Smolders en Houtzager

Harrie Smolders en de Indoctro-zoon Cas 2 kwamen met een vlotte, foutloze ronde in 70,41 seconden terecht op de zevende plaats. Ook Marc Houtzager bleef mooi foutloos met Sterrhof’s Edinus en zette de elfde tijd op de klokken (73,86 seconden).

Drie BWP’ers

De top vijf in de rubriek werd volgemaakt door drie BWP’ers. Marlon Modolo Zanotelli eindigde op de derde plaats met de AES-hengst Icarus (v. Douglas). Constant van Paesschen werd op Jaguar D Avontuur Ter Linden (v. Thunder vd Zuuthoeve) vierde en Marie Demonte pakte de vijfde plaats met Las Vegas vd Padenborre (v. Calvaro).

Klik hier voor de uitslag.

Bron Horses.nl