Smolders en Monaco tweede in 4* GP Valkenswaard

Harrie Smolders is met zijn trouwe strijdmakker Monaco (v. Cassini II) tweede geworden in de Grote Prijs van Valkenswaard over 1,55m. In de barrage waren ze net iets langzamer dan de Belgische Zoe Conter met La Una (v. Chacco Blue). Smolders mocht ruim 21.000 euro prijzengeld mee naar huis nemen. Leopold van Asten werd vierde met VDL Groep Nino du Roton (v. Iron Man van de Padenborre) en Michael Greeve reed met Coromont (v. Cornet Obolensky) naar plaats zes.