Smolders en Schuttert naar goud en brons in zevenjarigen kampioenschap

In het Horseware Kampioenschap voor zevenjarige paarden ging Harrie Smolders er met de titel vandoor. Frank Schuttert eindigde op de bronzen positie en moest Jessica Springsteen voor zich dulden.

In de 1,40m finale plaatsten zes combinaties zich voor de alles beslissende barrage. In deze barrage was het Smolders die als snelste door de finish kwam. Met Calina (v.Ci Ci Senjor ASK) klokte de Nederlander een tijd van 39,44 en pakte het goud in het kampioenschap.

Top drie

Frank Schuttert startte gelijk na Smolders in de barrage. Schuttert stuurde zijn Cartier SR (v.Canturenter) rond in 40,46 en nam achter zijn landgenoot plaats. Het leek even dat het goud en zilver mee ging naar Nederland, maar Jessica Springsteen verstoorde het Nederlandse feestje. De amazone finishte met Hungry Heart (v.Baltimore 1178) in 39,79 en nestelde zich tussen de twee Nederlanders in op de zilveren positie.

Bekijk hier de uitslag.

Bron: Horses.nl