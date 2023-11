Smolders en Van der Vleuten vijfde en zesde in GCT Super Grand Prix

Harrie Smolders en Maikel van der Vleuten zijn zaterdagavond op de plaatsen vijf en zes geëindigd in de Longines Global Champions Tour Super Grand Prix in Praag. In een bijzonder spannende climax van het GCT seizoen 2023 bleef geen van de zestien combinaties over twee manches foutloos. Sanne Thijssen maakte indruk met haar pas negenjarige Cum Laude en werd twaalfde. De Fransman Julien Epaillard was de snelste in de tweede ronde en won de Super Grand Prix met Dubai du Cedre.

De Super Grand Prix, die over twee manches werd verreden, in de prachtige O2 Arena in Praag was een geweldige apotheose van het Global Champions Tour seizoen. De winnaars van de zestien etappes namen het tegen elkaar op. Een strijd die werd beslist zonder barrage en waarin Julien Epaillard in de tweede manche de snelste tijd reed met een totaal over beide omlopen van vier strafpunten, die hij met Dubai du Cedre opliep in de tweede ronde.

Van der Vleuten

Maikel van der Vleuten kon direct na de Fransman de leiding overnemen door foutloos te blijven met de geweldig springende Beauville Z N.O.P., die voorafgaand aan de Super Grand Prix gehuldigd werd als beste paard van het GCT seizoen. Maar op de tweede steilsprong van de driesprong kwamen de achterbenen van de ruin onvoldoende omhoog. De vier strafpunten de tijd van 62.39 seconden bleek uiteindelijk goed voor de zesde plaats.

Smolders

Daarmee stond Van der Vleuten in de uitslag precies achter Harrie Smolders en Monaco N.O.P. In de eerste manche viel de balk op de laatste hindernis. In de tweede omloop gingen ze als vanouds foutloos en met veel gemak door het listige parcours van de Italiaanse parcoursbouwer Uliano Vezzani. Smolders en zijn Holsteiner reden een perfecte laatste lijn, maar kwamen niet aan de supertijden van Epaillard, Henrik von Eckermann en Bertram Allen, die voor de Brabander eindigden. In de eindstand van de Global Champions Tour werd Smolders enkele weken geleden in Riyad al gehuldigd als kampioen van het seizoen met Van der Vleuten op de tweede plaats.

Thijssen

Sanne Thijssen, met Con Quidam RB deze zomer winnaar van de GCT Grand Prix van Valkenswaard, deed in de Super Grand Prix een beroep op de pas negenjarige Cum Laude, die in Praag zijn debuut maakte op vijfsterren niveau. Met een foutloze eerste omloop maakten ze en zeker Cum Laude met zijn onbeperkte vermogen heel veel indruk. In de tweede leek Cum Laude wat vermoeid. Ze werden twaalfde in de eindstand.

Uitslag

Bron: Horses.nl

