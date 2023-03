Smolders: ‘Het was niet zo slecht’

“Het was nog niet zo slecht”, is de eerste reactie van Harrie Smolders, met gevoel voor understatement, na zijn tweede plaats met Monaco N.O.P. (v. Cassini II) in de Grote Prijs van Parijs zondagmiddag. De Nederlander moest alleen Victor Bettendorf uit Luxemburg met Mr. Tac (v. Nonstop) voor zich dulden.

“Ik had in de barrage een hele vlotte ronde” vertelt Smolders. “Het is hier een kleine piste en dan is het een barrage met korte wendingen en hier een daar een galopsprong minder maken. Dan komt het meer op behendigheid aan. Dan moet je beheerst rijden. Dat is anders dan vorige week in de barrage in Den Bosch waar je dan echt voluit moet gaan.”

‘Fris en fruitig’

Vorige week in Den Bosch misten Smolders en zijn toppaard Monaco N.O.P. met een pechfout in de eerste omloop de barrage. “Het was toen pas Monaco’s tweede wedstrijd na een pauze. Toen was hij nog wat te fris en te fruitig. Deze week ging het al een stuk beter. Met het oog op de wereldbekerfinale in Omaha heb ik toch besloten om dit concours ertussen te plannen. Dat heeft wel heel goed uitgepakt.” Pas in de laatste lijn van de barrage moest de ruiter van TeamNL, die op de FEI-wereldranglijst vijfde staat, een fractie (0.68 seconden) toegeven op de tijd van winnaar Victor Bettendorf die voor Luxemburg de eerste vijfsterren Grote Prijs in de geschiedenis van het land won.

Opsteker

De tweede plaats is voor Smolders en Monaco N.O.P. een mooie opsteker richting Omaha. Vorig jaar eindigde het duo op de tweede plaats in de wereldbekerfinale, toen in Leipzig. Smolders neemt naar Amerika alleen Monaco N.O.P. mee. “Dat is mijn paard met de meeste routine, die ook goed is in het jacht en de drie finaleronden zeker makkelijk aan kan.” In Parijs reed Smolders zijn hengst Uricas van Kattenvennen naar topklasseringen. “Dat is een paard met alle mogelijkheden en echt een paard voor de toekomst. Het moet allemaal nog wat meer gefinetuned worden, maar dan gaat hij zeker nog beter functioneren.”

Uitslag CSI5* Grand Prix Saut Hermès Parijs, 1.60m

Victor Bettendorf (Lux), Mr. Tac (v.Non Stop), 0 – 0, 32.08 sec Harrie Smolders (Lage Mierde), Monaco N.O.P. (v.Cassini II), 0 – 0, 32.76 sec Wilm Vermeir (Bel), IQ van het Steentje (v.Toulon), 0 – 0, 33.36 sec

Bron: KHNS / Horses.nl

